السيطرة على حريق التهم سيارة ربع نقل محملة بالأقطان في أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق هائل نشب في سيارة ربع نقل محملة بالأقطان، بشارع عزت جلال التابع لحي شرق أسيوط، دون خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في سيارة ربع نقل

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد محمد عبد العزيز وكيل إدارة مرور أسيوط، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في سيارة ربع نقل بشارع عزت جلال، بدائرة قسم ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط المباحث والمرور والأجهزة التنفيذية، والعميد محمد عبد العزيز وكيل إدارة مرور أسيوط، وتبين اندلاع حريق في سيارة ربع نقل محملة بالأقطان أثناء سيرها بشارع عزت جلال بحي شرق أسيوط، بعدما حدث ماس كهربائي بالأسلاك الكهربائية الممتدة بين جانبي الشارع نتيجة ارتفاع حمولة السيارة، ما أدى إلى اندلاع الحريق وتفحم السيارة وتشويه وجهة أحد المنازل الذي وقع أمامه الحريق.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العمارات السكنية، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.