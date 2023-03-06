السيطرة على حريق في منزل مهجور ببورسعيد دون خسائر بشرية «صور»

نشب حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم في منزل مهجور بشارع عبدالسلام عارف بحي الشرق، بمحافظة بورسعيد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وسيطر رجال قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الاطفاء ببورسعيد، يفيد اندلاع حريق كبير في منزل مهجور بشارع عبد السلام عارف.

3 سيارات للسيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت ثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني الأخرى المجاورة.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

الحريق بسبب ماس كهربائي

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.