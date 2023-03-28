ما حكم الغش في رمضان؟.. «دار الإفتاء» تجيب

يتساءل العديد من المسلمين عن حكم الغش في رمضان، وإن كان الغش في الامتحانات أو غيره خلال نهار رمضان يؤدي إلى الانتقاص من ثواب الصيام من عدمه، وذلك حرصًا من فئة واسعة من المسلمين على اغتنام فضل هذا الشهر المبارك كاملا، فهو من خير الشهور الهجرية وفيه يتنافس المسلمون على طاعة الله.

ما حكم الغش في رمضان؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها علة موقعها الرسمي، عن سؤال ورد لها يقول في نصه: «ما حكم الغش في رمضان؟»، موضحة أن الغش من الأفعال المحرمة شرعا في الإسلام، والقيام بالغش في شهر رمضان يكون إثمه مضاعفا، وذلك لأن ارتكاب الذنوب في شهر رمضان يكون إثمها مضاعف عن غيره في الأوقات العادية.

الغش في رمضان

وفي إجابتها عن سؤال ما حكم الغش في رمضان؟ أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه في حال غش العبد، وسواء كان ذلك غش في الامتحانات أو غش في البيع والشراء والتجارة عموما، وغيره من أنواع الغش المختلفة، لا يؤدي ذلك إلى إبطال صيام العبد.

ولفتت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال ما حكم الغش في رمضان؟ إلى أن الغش ليس من مبطلات الصيام، وإذا قام العبد بالغش في هذا الشهر، فعليه أن يكمل صيامه إلى نهاية اليوم بشكل طبيعي، ويكون صيامه صحيح، ولكن الثواب من الصيام هو الذي يتأثر بسبب هذا الفعل وينتقص.