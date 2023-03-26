«سيارات نصر».. حكاية أول عربية حملت شعار «صنع في مصر»

اهتمت الدولة المصرية في العهد الناصري بالصناعة الوطنية انطلاقا من الحس القومي لهذه الحقبة التي سادتها التيارات الفكرية القومية المناهضة للاستعمار، ليتم افتتاح العديد من المشروعات والمصانع ومن بينها شركة النصر للسيارات لتصنيع أول سيارة مصرية 100%.

إعلانات لشراء سيارات النصر

ووفقا لإعلان منشور بأحد الجرائد يرجع تاريخه إلى عام 1962، عن فتح باب الحجز لشراء سيارات «نصر» موديل نصر 1300 ونصر 2300، اعتبارا من 24 مارس من نفس العام على أن يبدأ التسليم في الـ23 من يونيو، وذلك بمناسبة «العيد العاشر للثورة المباركة».

وتابع الملصق الدعائي لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية وقتها، توضيح شروط التقديم على شراء السيارات المعلن عنها والتي جاءت كالتالي:

أسعار سيارات النصر عام 1962

- دفع مبلغ 210 جنيهات مقدم للسيارة نصر موديل «1100»، وسعرها نقداً 700 جنيه.

- دفع مبلغ 270 جنيها مقدم للسيارة نصر موديل «1300»، وسعرها نقداً 900 جنيه.

- دفع مبلغ 504 جنيهات مقدم للسيارة نصر موديل «2300»، وسعرها نقداً 1680 جنيها.

حمل الإعلان شعارا يفخر بالصناعة المصرية للسيارات، لتدون العبارة التالية أسفل الملصق: «رمز التقدم في الإنتاج الصناعي الثقيل»، كما تضمن صور لموديلات السيارات المعلن عن بيعها.

كما أوضح أنَّ هناك 700 سيارة متاحة للحجز لكل دفعة، على أن يتم التوزيع على أساس الأسبقية المطلقة في الحجز، واستمارة الحجز مجانية ويتم الحصول عليها من موزعي الشركة المعتمدين.