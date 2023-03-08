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إصابة 14 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق «القصاصين الصالحية» بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
10:30 م | الأربعاء 08 مارس 2023
أرشيفية

أرشيفية

وقع مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين 4 سيارات ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على طريق القصاصين الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 4 سيارات على طريق القصاصين الصالحية الجديدة. 

10 سيارات تنقل 14 مصابا للمستشفيات

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لتحديد ومعرفة أسبابه ومعاينة المنطقة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد 10 من سياراتها إلى موقع الحادث فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

محضر بالواقعة وإصابة 14 شخصا

تحرر محضرا بالواقعة والذي أشار إلى إصابة 14 شخصا في الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة.

تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات في واقعة تصادم 4 سيارات وإصابة 14 شخصا والذين تم نقلهم إلى المستشفيات لاسعافهم.

 

 

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بقلم ياسمين عزت الرزاز