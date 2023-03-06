القبض على مجموعة قرصنة دولية بألمانيا.. من 4 دول

ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على مجموعة قرصنة دولية، مبينة أن مجموعة القراصنة من عدة دول منها ألمانيا ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، ويأتي هذا بعد أقل من 3 شهور على محاولة الانقلاب على نظام الحكم في ألمانيا الاتحادية التي تعاني من أزمات اقتصادية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابعت الصحيفة بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين: «القراصنة مسؤولون عن هجمات على وسائل إعلام ألمانية ومستشفى دوسلدورف».

متى بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية؟

ويأتي هذا في ظل مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية التي أعلنت خلالها 4 أقاليم أوكرانية الانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها وسط رفض غربي وأمريكي، وتساند ألمانيا الاتحادية الأوكرانية لذا ترجح ألمانيا أن يكون السبب في القرصنة هو الدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى أوكرانيا سواء بالسلاح أو بالدعم المادي.