ضبط شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من حصيلة جرائم «قرصنة إلكترونية»

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة ممارسة نشاط واسع النطاق في مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها في الاعتداء على حقوق البث الفضائي واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع دون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وتمكّن المتهم من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابه ذلك النشاط الإجرامي المؤثم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء المشغولات الذهبية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.