إحالة 331 واقعة فساد إلى النيابة والشؤون القانونية لمحاربة فساد المحليات

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية عن قيام قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالعديد من حملات التفتيش المنظمة والمفاجأة على الاحياء والمراكز فى الفترة من 1 – 9- 2022 حتى تاريخه فى ظل جهود الوزارة لمحاربة الفساد، وأسفر عن العديد من حالات الاحالة للنيابة العامة والنيابة الادارية فى وقائع فساد بالمحافظات.

وأضاف «آمنة» أنّه تم إجراء 117 لجان مرور ميدانية في 21 محافظة، كما تم المرور على عدد 18 مركزا تكنولوجيا، وأسفرت نتائج اللجان عن إحالة النيابة العامة لـ77 موضوعا، وإحالة للنيابة الإدارية لـ221 موضوعا، وإحالة للشئون القانونية لعدد 33 موضوعًا.

مرور ميداني على الوحدات المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من المستهدف المرور الميدانى على كل الوحدات المحلية خاصة مراكز الخدمات؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانضباط العاملين بالمحليات لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين والمترددين على الجهات الحكومية.

خدمات السلامة العامة

وفيما يخص الشبكة الوطنية المُوحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، قال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تتابع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات السلامة العامة المتطورة، تعاونت الوزارة مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للاتصالات ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحسين خدمات الطوارئ والمرافق والقطاعات الخدمية، والتي تستهدف المواطن بشكل مباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 5 مركز ثابت للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظات (جنوب سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الاقصر) وجارى التنفيذ بعدد (22) محافظة المتبقية كما تم تنفيذ المركز المتحرك الخاص بالسيد رئيس الجمهورية ويتم حاليا وضع المواصفات الفنية للعربات المتحركة المطلوب استخدامها بالمحافظات من خلال اللجنة الفنية المشكلة .

وحول جهود الوزارة في ملف التعاون الدولى، قال وزير التنمية المحلية أن هناك تعاون مع برنامج الاغذية العالمى لتأسيس المنصة الإلكترونية (أيادي مصر) لدعم الحرف اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات، منوها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في استضافتة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمي.

الاستعداد لاستضافة المنتدى الحضري العالمي 2024

وأوضح الوزير أنه يجري حالياً الإعداد للمشاركة في الاستضافة المنتدى الحضرى العالمى 2024 بعد ان فازت مصر بشرف استضافته وتوقيع اتفاقية الاستضافة فى بولندا لدى انعقاد الدورة 11 للمنتدى، كما تم توقيع اتفاقية مقر إنشاء فرع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية لإقليم الشمال المعروف باسم نارو القارية المختصة بالمدن ووزارة التنمية المحلية، كما أنّه تحت إشراف رئيس الوزراء تم إنهاء بروتوكول إقامة منتدى المدن الإفريقية 2025 الذي تنظمه الوزارة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية تحت عنوان أفروسيتي 2025.