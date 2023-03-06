«التنمية المحلية»: تنفيذ حزمة من المشروعات بـ125 مليار جنيه في الفترة المقبلة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مسؤولة عن إدارة العمل المحلي بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية، بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتستهدف خلال العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة قدرها 125 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 100 مليون مواطن مصري بجميع المحافظات.

إنجازات متنوعة في عدد من المجالات

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتبر من الوزارات المحورية المهمة في الحكومة، والتي تنسق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها على أرض المحافظات.

وقال إن الوزارة شهدت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تلك الفترة شملت العديد من المشروعات، وبلغ حجم استثمارات تنفيذ هذه المشروعات من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 حوالى 325 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد - رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ و النائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وقدم وزير التنمية المحلية التحية والتقدير الي المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ علي الدور العظيم والهام الذي يقوم به، مثنيا على دور لجنة الادارة المحلية والاسكان بمجلس الشيوخ.

حركة المحليات

وقال آمنة إن الوزارة حرصت على أن تكون الحركة السنوية للقيادات بالمحليات بطريقة مختلفة في الحركة الأخيرة، والتي تضمنت 120 قيادة محلية حيث جرى إعدادهم وتدريبهم لمدة شهرين والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة للتدريب وبعض الجهات الأخرى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات عبر لجان يجرى إيفادها في كل محافظة تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع مجلس الوزراء.

كباري السيارات والمشاة

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كباري للسيارات والمشاة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وتنفيذ كباري للسيارات والمشاة خاصة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات لسهولة وصول المواطنين لمقار عملهم وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع .

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة للحد من الفساد في تنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة التنمية المحلية - الهيئة العامة للطرق والكباري - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة واستلام المشروعات التي جرى تنفيذها.