محافظة القاهرة تعلن زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة «المواطن أولا»

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية للإسراع في إقامة عدد من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وفقا لخطة للتوسع في المنافذ لخدمة أكبر عدد من مناطق «الجنوبية» التي تضم 12 حيا، لتوفير السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز، إضافة إلى توفير اللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في سبيل توفير الخدمات المجتمعية للمواطن وتسهيل الحصول عليها، استمرارا للجهود الحثيثة والعمل المتواصل لرفع أي معاناة عن كاهل المواطنين، طبقا لتعليمات القيادة السياسية للمضي قدما في توفير كل السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة، استكمالا للجهود المبذولة مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لفتح المنافذ الثابتة أمام قطاع عريض من الجمهور خاصة في المناطق الحيوية والأكثر احتياجا بشكل حضاري وبتوجيهات محافظ القاهرة.

الهدف من إقامة منافذ السلع

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في بيان، أن الهدف من إقامة هذه المنافذ توفير السلع بأسعار تنافسية منعا لاستغلال بعض التجار ومنع احتكار السلع والبضائع وتوفير احتياجات المواطنين بسهولة.

وأضافت أن جميع الأعمال تجري على قدم وساق للانتهاء من منافذ «المواطن أولا» وفتحها أمام المواطنين خاصة في ظل الإقبال الكبير لشراء السلع والمنتجات من المنافذ التي جرى افتتاحها، وجار الاستعدادات لفتح مزيد من المنافذ الجديدة، ومنها احدث منفذ بشارع اللاسلكي بحي البساتين.

فريق عمل لمتابعة المنافذ

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتشكيل فريق عمل لمتابعة المنافذ التي جرى افتتاحها للتأكد من توافر المواد الغذائية بصورة مستمرة والالتزام بقائمة الأسعار الاسترشادية التي جرى وضعها.