وزير التنمية المحلية: لدينا 25 ألف منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بأسعار مخفضة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن هناك تكليفات صادرة بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك التنسيق مع الوزارات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

عدد منافذ السلع

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جرى توفير عدد 25 ألف منفذ تتضمن مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيطرة على الأسواق

وأشار الوزير إلى أنه جرى توجيه الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق، والتحفظ على السلع التي يجرى إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية (التموين - الغرف التجارية - اتحاد الصناعات – منافذ القوات المسلحة – منافذ وزارة الداخلية – صندوق تحيا مصر – الجمعيات الأهلية – رجال الأعمال) لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين، والعمل على إتاحة أنواع السلع بالمتاجر وعمل مبادرات وفتح شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.