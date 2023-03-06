ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بأعمال الدجل في القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد وضبط أحد الأشخاص ممارس لأعمال الدجل والشعوذة، وآخر معاون له، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وبفحصهما فنيا تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، كما عثر على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.