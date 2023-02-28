تحرير 31 مخالفة تموينية وضبط أغذية فاسدة في مركز القوصية بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والرقابة على الأغذية، للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة والتفتيش على التراخيص والشهادات الصحية والسلامة، إضافة إلى إعلان الأسعار ومواجهة صور المغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري.

حملات على الأسواق

وأوضح محافظ أسيوط، تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز القوصية على المخازن والمطاعم والمقاهي ومحال الخضر والفاكهة والمخابز ومصانع حلويات، وتم خلالها سحب 19 عينة، وضبط 31 مخالفة تموينية، تتضمن محاضر عدم حمل شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنة 1967 ومحاضر محاضر نظافة ومحضر خطر داهم وعدد من المحاضر المتنوعة.

لحوم غير صالحة للاستخدام

من جانبه، أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية أن إجمالي الأغذية التي تم إعدامها خلال الحملة تبلغ 28 كيلوجراما و21 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تدوين بعض الملاحظات وتوجيه إنذار لبعض المنشآت الغذائية والتنبيه على الالتزام بالظافة العامة والاشتراطات الصحية.