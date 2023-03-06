أيام قليلة وينتهي الفنان محمد رمضان من تصوير مسلسله الرمضاني جعفر العمدة، إذ انتهى من تصوير عدد من المشاهد الداخلية، ويصور حاليا المشاهد الخارجية المتبقة في عدد من المناطق الشعبية مثل الوايلي والسيدة زينب، ويتزامن ذلك مع رغبة الكثيرين في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة رمضان 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

وفيما يتعلق بـ القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، من المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc طوال شهر رمضان المبارك، ويضم المسلسل بجانب محمد رمضان بطل العمل، عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تفاصيل شخصية محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

ويجسد محمد رمضان من خلال مسلسل جعفر العمدة دور «جعفر» الذي يمتلك مجموعة شركات العمدة للتجارة تجعله في منافسات قوية وصراعات مع المنافسين في السوق، ومن ناحية أخرى متزوج من 4 سيدات، وهن: زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي.