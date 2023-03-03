محمد رمضان يطرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل جعفر العمدة

طرح الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي الثاني لمسلسله الرمضاني الذي يحمل اسم «جعفر العمدة».

البرومو الدعائي الثاني

وطرح محمد رمضان البرومو الثاني لمسلسل العمدة معلقًا عليه قائلًا: «الإعلان الثاني لمسلسل (جعفر العمدة) تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.. ثقة في الله رمضان أحلى من كل سنة فاتت».

الاعلان الاول لمسلسل العمدة

ونشر محمد رمضان البرومو الدعائي الاول لمسلسل العمدة وعلق عليه قائلا:بسم الله توكلنا على الله ( جعفر العمدة ) تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي إنتاج سعدي و جوهر،ثقة في الله نجاح بإكتساح .. رمضان يجمعنا.

أبطال مسلسل العمدة

مسلسل جعفر العمدة من أبرز المسلسلات التي ينتظر عرضها الجمهور في رمضان 2023، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.