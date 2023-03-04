محمد رمضان يصور المشاهد الخارجية لمسلسل «العمدة» لعرضه في رمضان 2023

اقترب الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير مسلسل «العمدة»، والذي من المقرر أن ينافس به خلال السباق الرمضاني 2023، عبر شاشة قناة dmc، طوال شهر رمضان المبارك.

مسلسل «العمدة»

وانتهى محمد رمضان من تصوير المشاهد الداخلية للمسلسل، وتبقى أيام قليلة للانتهاء من المشاهد الخارجية، والتي تجرى في شوارع القاهرة مثل الوايلي والسيدة زينب.

وشارك محمد رمضان جمهوره منذ أيام فيديو له نشره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهو يصور عددا من المشاهد الخارجية في منطقة الوايلي وسط ترحيب شديد من أهالي المنطقة، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

أبطال مسلسل «العمدة»

ويشارك في مسلسل «العمدة» عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومي كساب ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد رمضان نشر البرومو الدعائي للمسلسل عبر انستجرام منذ أيام وظهر خلالة بعدد من المشاهد الاكشن والرومانسية، والذي تفاعل معه الجمهور مؤكدين أنه سيكون عملا ناجحا مثل البرنس وغيرها من الأعمال التي قدمها في رمضان.