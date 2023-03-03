معلومات عن مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة بعد طرح البرومو

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع برومو مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة الذي تم طرحه مساء يوم أمس الخميس عبر شاشة قناة dmc، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023 .

وبدأ الجمهور يبحث عن معلومات عن مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة والذي يعود من خلاله إلى التعاون مجددا مع المخرج محمد سامي بعد النجاحات التىي حققاها سويا من قبل فى عدة أعمال كان آخرها مسلسل البرنس.

مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة

ويجسد الفنان محمد رمضان خلال مسلسل جعفر العمدة شخصية جعفر وهو يمتلك لمجموعة شركات العمدة التجارية ويدخل من خلالها في منافسات قوية وصراعات مع المنافسين.

أحداث مسلسل العمدة

كما أن جعفر العمدة سيكون خلال الأحداث متزوج من ثلاث سيدات وهن مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وخلال الأحداث سيتزوج من الرابعة زينة.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومي كساب ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.