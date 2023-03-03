رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معلومات عن مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة بعد طرح البرومو

كتب:

بسمة شطا
01:39 م | الجمعة 03 مارس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع برومو  مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة الذي تم طرحه مساء يوم أمس الخميس عبر شاشة قناة dmc، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023 .

وبدأ الجمهور يبحث عن معلومات عن  مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة والذي يعود من خلاله إلى التعاون مجددا مع المخرج محمد سامي بعد النجاحات التىي حققاها سويا من قبل فى عدة أعمال كان آخرها مسلسل البرنس.

مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة

ويجسد الفنان محمد رمضان خلال مسلسل جعفر العمدة شخصية جعفر وهو يمتلك لمجموعة شركات العمدة التجارية ويدخل من خلالها في منافسات قوية وصراعات مع المنافسين.

أحداث مسلسل العمدة

كما أن جعفر العمدة سيكون خلال الأحداث متزوج من ثلاث سيدات وهن مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وخلال الأحداث سيتزوج من الرابعة زينة.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومي كساب ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ المزيد:

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل «العمدة»

محمد رمضان يصور عددا من مشاهده في «العمدة» بمنطقة الوايلي

محمد رمضان يطرح برومو مسلسل «جعفر العمدة».. رمضان 2023

محمد رمضان يطرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل جعفر العمدة
بقلم بسمة شطا