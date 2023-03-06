مسؤول أمريكي: زيارة أوستن للشرق الأوسط تؤكد إلتزام بلادنا نحو المنطقة

ذكر مسؤول أميركي، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن سيكون صريحا مع الإسرائيليين بشأن مخاوفه من العنف بالضفة الغربية، مبينا أن جولة وزير الدفاع في الشرق الأوسط هدفها التأكيد على التزام بلاده تجاه المنطقة.

تحركات أمريكية في آسيا

بدورها كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، بحسب قناة «العربية» الإخبارية أن رئيس النواب الأمريكي سيلتقي رئيسة تايوان بواشنطن تجنبا لاعتراض الصين في ظل التنسيق الأمريكي والتركيز مع دول آسيان حيث سيلتقي أيضا مساعد وزير الخارجية الأمريكية بمسؤولين في ماليزيا والفلبين وإندونسيا.

زيارة شرق أوسطية لوزير دفاع أمريكا

ويزور وزير الدفاع الأمريكي الأردن والتقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين الذي أوضح أن على الجانب الإسرائيلي التهدئة في فلسطين، ويتحرك بعدها وزير دفاع أمريكا إلى إسرائيل في ظل أزمة إسرائيلية ورفض بعض الكيانات للحكومة الجديدة في البلاد، وسيختتم وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية جولته بسفره إلى جمهورية مصر العربية في جولة ثلاثية في منطقة الشرق الأوسط هي الأولى من نوعها في هذا العام 2023.