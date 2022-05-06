وزير دفاع أمريكا في عهد ترامب يكشف حقيقة تخطيطه لهجوم على مصانع مخدرات بالمكسيك

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير اليوم، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استفسر من وير دفاعه مارك إسبر حول إمكانية تنفيذ عمليات قصف لمصانع المخدرات في المكسيك، بحسب ما جاء في كتاب لإسبر سيصدر يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب أقال مارك إسبر في نوفمبر من عام 2020، بعد يوم واحد من الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، والتي انتهت بفوز الرئيس الحالي جو بايدن في واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية إثارة للجدل بعد تشكيك الرئيس السابق في نتائج الانتخابات.

كتاب جديد لمارك إسبر وزير دفاع أمريكا السابق

ونشرت الصحيفة الأمريكية مقتطفات من كتاب وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر إن ترامب كان يقترح ذلك، وأن تدعي الولايات المتحدة أنها ليست وراء تلك الضربة الصاروخية التي كانت ستطال مصانع مخدرات في الأراضي المكسيكية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي السابق في كتابه الذي حمل عنوان "قسم مقدس" إن الحديث الذي دار بينه وبين ترامب في عام 2020 بشأن قصف مصانع المخدرات في المكسيك جعله عاجزا عن الكلام.

وتوترت العلاقات بين ترامب وإسبر بعد اعتراض الأخير على نشر الجيش الامريكي وقتها قبل أشهر لقمع مظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

مواقف متشددة للرئيس الأمريكي السابق تجاه المكسيك

ومنذ قدومه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية تبن الرئيس الأمريكي السابق خطابا متشددا تجاه المكسيك، اعتمد على أمرين الأول مناهضة الهجرة من الحدود المكسيكية، الأمر الذي تسبب في أزمة سياسية له خصوصا مع الحزب الديمقراطي.

كما دافع ترامب عن مسألة إغلاق الحدود مع المكسيك بجدار عازل بأنه يأتي كذلك للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، إذ كان الجدار العازل واحدة من القضايا التي أثارت كثير من الانتقادات ضد ترامب.