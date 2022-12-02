نائب مساعد وزير دفاع أمريكا السابق لقناة القاهرة الإخبارية: علاقتنا مع الفلبين توقفت بسبب الصين

قال هينو كلينك، نائب مساعد وزير دفاع الولايات المتحدة السابق، إن العلاقات بين الفلبين وأمريكا كانت متوقفة بسبب الصين.

توقيع اتفاقيات الدفاع بين الصين وأمريكا عام 1951

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن اتفاقية الدفاع بين الصين وأمريكا وقعت عام 1951، وهي اتفاقية أساسية في التعاملات بين البلدين، وكان هناك اتفاقية دفاع مشترك بين الفلبين والولايات المتحدة أيضا، وفيها تضمنت بعض التعهدات للدفاع المشترك باستخدام التدخل عن طريق إرسال القوات العسكرية.

تحالف الولايات المتحدة مع الفلبين

وتابع نائب مساعد وزير دفاع الولايات المتحدة السابق: «بناء على السيناريوهات والاتفاقات التي تحدث على أرض الواقع يتشكل رد الفعل المناسب ويتحدد شكل التعاون الثنائي، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أعلن أن تحالف الولايات المتحدة مع الفلبين تعرض لبعض التوقفات بسبب الصين».