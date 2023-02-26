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لبنى عسل: سيناء عزيزة على قلوب المصريين وشهدت تنمية حقيقية في السنوات الماضية

كتب:

شريف سليمان
07:22 م | الأحد 26 فبراير 2023
الإعلامية لبنى عسل

الإعلامية لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إنّ سيناء لها معزة خاصة عند المصريين، ولكن طوال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لعزلها عن الدولة المصرية وأن تتحول إلى بؤرة للإرهاب، ولكن وعي وعزيمة المصريين وتحركات القيادة السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة وأهالي سيناء منع تنفيذ هذه المخططات.

الرد المصري قوي وحاسم

وأضافت عسل، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «طوال السنوات الماضية، كانت هناك محاولات مستمرة للتشكيك في قدرة الدولة المصرية في السيطرة على الأوضاع هناك، وكان الكلام عن سيناء محل شائعات، لكن الرد المصري قوي وحاسم وجاهز على الأرض».

وتابعت الإعلامية، أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب: «الدولة لم تكتفِ بالتعامل الأمني، ولكن بالتنمية، إذ أن سيناء تشهد تنمية حقيقية على الأرض بسبب وجود إرادة حقيقية، بالإضافة إلى الرؤية والمخطط».

إهمال التنمية في سيناء لسنوات طويلة

وأشارت إلى أنه جرى إهمال التنمية في سيناء لسنوات طويلة لأن البنية التحتية لم تكن موجودة، حتى تحقق هذا الأمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وواصلت: «يجب أن نتذكر شهداءنا بكل تقدير ونشد على يد أهالي الشهداء الذين قدموا أغلى ما عندهم حتى تصمد مصر وتعيش في أمان ويعمر أهلها بلدهم في كل المحافظات وخاصة سيناء».

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