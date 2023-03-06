وكيل «الشيوخ» لـ قصواء الخلالي: لم أقترح تحصيل رسوم من المصريين بالخارج

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنه يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة مطمئنة على أن أبنائها في الخارج لديهم القدرة المالية المناسبة التي تكفل لهم تعليما ورعاية صحية وسكنية لائقة وآمنة طوال فترات الدراسة.

وأضاف أبو شقة، خلال مكالمة هاتفية برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه قصد اليوم أن يقترح منظومة قانونية تشكل عنصرا يؤكد ضمانا وحماية للمصريين العاملين والدارسين بالخارج، وليس مطلقا تحميلهم أي أعباء بل بالعكس نحن نسعى إلى إعطاء مزايا وتحفيزات لهم، وأن نكون أمام نصوص تشريعية على نحو واضح ومحدد يحقق لهم الحماية تحت مظلة قانونية.

مظلة تحمي المصريين في الخارج

وأشار إلى أنه طلب نصوصا قانونية تحمي العاملين والدارسين وأي مصري بالخارج بأن تكون هناك مظلة تحميه وتحمي أمواله عندما يحول أمواله تحت مظلة قانونية تضمن أن هذه المبالغ تحول بطريقة آمنة ودون أن تمتد يد العابثين لضرب الاقتصاد المصري لكي تحول إلى ذويهم في مصر.

وأكد أنه لم يقترح تحصيل رسوم من المصريين في الخارج، لافتا إلى أن حديثه كان واضحا في مجلس الشيوخ والمضبطة موجودة.

وتطرق إلى حقيقة دعوته لفرض رسوم على المصريين بالخارج لدعم الدولة، قائلا إن عنوان الموضوع الذي كان مطروحا للنقاش هو سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج ودعم المبادرات والإجراءات الخاصة بهم، ومن ثم لا يمكن أن يكون هذا العنوان متسقا مع ما قيل بشأن إثقال المصريين بالخارج بأعباء مالية.

أبو شقة: المصريون بالخارج ثروة قومية

وأردف أبو شقة، أنّ المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية يتعين بل ويجب ويلزم أن نحافظ عليهم، ومن ثم يجب أن نكون أمام مظلة قانونية حاكمة لحماية المصريين بالخارج تضمن لهم حقوقهم المالية والأدبية والحياة الكريمة الآمنة في مواجهة جهات العمل التي يعملون بها بالخارج.

ولفت إلى أنه قصد في هذا السياق حماية المصريين الدارسين بالخارج، وهذا هو الأهم في هذا السياق لأن ظاهرة المدارس الدولية في الخارج تقود حتما بأن خريجي هذه المدارس يسافرون للدراسة بالخارج، لذا يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة على دراية بأبنائها من الدارسين ونوع الدراسة والتخصص حتى يمكن أن تستفيد منهم الدولة عند عودتهم.