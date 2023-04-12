ما هو حكم اعتكاف المرأة في رمضان؟.. «دار الإفتاء» تجيب

يحرص الكثير من المسلمين على الاعتكاف خلال شهر رمضان كونه أحد الطقوس الدينية ذات الثواب الأكبر عند الله سبحانه وتعالى ، والنياء يبحثن عن حكم اعتكاف المرأة في رمضان؟، وهو ما توضحه «الوطن» خلال التقرير الآتي:

حكم اعتكاف المرأة في رمضان

حيث قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اعتكاف المرأة في رمضان داخل منزلها جائز ولا حرج فيه، فيجوز لها أن تعتكف في مصلاها في بيتها وتقرأ القرآن وتذكر الله وتقيم الليل.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

وفي سياق متصل قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز اعتكاف المرأة في رمضان بتخصيص مكان في بيتها لأداء العبادات، فهذا يسمى مصلى لا مسجدًا، مؤكدًا أنه لا يجوز لها الاعتكاف فيه