أسعار زينة رمضان 2023.. «علقها بالمنزل والشوارع في شهر الصوم»

يبدأ الناس في شراء زينة رمضان استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، والذي يغلب عليه انتشار الزينة والألعاب والفوانيس المتنوعة والمختلفة في الشوارع والمنازل طوال شهر رمضان المبارك، لذلك فإن أسعار زينة رمضان 2023، مهمة للأسر والأشخاص.. «علقها بالمنزل والشوارع في شهر الصوم».

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار زينة رمضان 2023 وفق أحمد حسن تاجر فوانيس في حديثه الخاص.

أسعار زينة رمضان 2023

وجاءت أسعار زينة رمضان 2023 في الأسواق، كالتالي:

تبدأ أسعار زينة رمضان من 5 جنيهات للزينة الورقية والبلاستيكية، و30 جنيهًا، وتصل الأسعار إلى 300 جنيه.

- يتراوح سعر حبل الزينة ما بين 30 إلى 50 جنيهًا.

- تتراوح أسعار فروع نور زينة رمضان ما بين 60 جنيها وتصل إلى 300 جنيه وفق طوله.

- تتراوح سعر فروع زينة رمضان المعلقة ما بين 35 لـ120 جنيها.

- سعر مفارش طاولة رمضان 150 جنيهًا.

- يبدأ سعر الزينة الورقية بطول 5 أمتار يبدأ من 35 جنيها.

- يبدأ سعر فرع النور الفانوس البلاستيك من 25 جنيها.

- سعر فرع النور الفانوس الخشبي يبدأ من 30 جنيها.

- يبدأ سعر فرع النور الفانوس النحاسي من 45 جنيها.

- سعر فرع زينة رمضان الأشكال الكهربائي يبدأ من 30 جنيها.

- سعر فانوس الزينة الخشبي للتعليق يبدأ من 35 جنيهًا.

- سعر الفانوس المعدني بزينة رمضان 2023 للتعليق يبدأ من 55 جنيها.