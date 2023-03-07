أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في 4 مراكز بكفر الشيخ اليوم.. 7 ساعات

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق بـ4 مراكز في المحافظة، بدءًا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وذكر القطاع، في بيان، أن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى ومناطق كلش وتوابعها، والمنشة الشرقية وتوابعها، والمنشة الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب، والكنيسة بجوار المجاري، ومنطقة جامع الفلاحين، وسوق سيدي مبارك، وساحة سيدي طلحة، والعزبة الجديدة منطقة جامع الأشوح، بمركز كفر الشيخ.

كما تتأثر مناطق خليج بحري، والبصراط، والملاوح، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها، بمركز مطوبس.

وتُقطع الخدمة أيضًا في منطقة حلمي حسين وتوابعها، بمركز بيلا، وقرى المنصور 79، و77، و76، و15، بمركز الحامول.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.