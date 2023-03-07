استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، منذ الصباح وفق الأسعار التي أعلنتها شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وظل سعر الذهب على استقراره منذ صباح أمس الاثنين في محال الصاغة المصرية، وبيع عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً بـ 2114 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر مبيعاً بسعر 1850 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1586

سجل سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات اليوم الاثنين، 1586 جنيهًا، وبيع الذهب عيار 14 بسعر 1233 جنيهًا، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بـ14800 جنيه، والأوقية بالسعر المحلي 65946 جنيهًا.

من المستهدف في نهاية العام وصول أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية

وقالت تقارير عالمية إنه من المستهدف في نهاية العام أن تصل أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية مع نمو المخاطر الجيوسياسية واستمرار أزمة أوكرانيا، وتدهور العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والصين أكثر بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني قبل أسابيع.

مخاوف من تصعيد الأزمة الأوكرانية الروسية

ويأتي هذا بسبب المخاوف من الأزمة في أوكرانيا قد تستمر في التصعيد حيث تفكر الصين في تزويد روسيا بالدعم، خاصة مع إجراء الصين تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا وجنوب إفريقيا.