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«شعبة الذهب» تخاطب وزير التموين لحل مشكلة مرتجع الأحجار الكريمة

كتب:

مارينا رؤوف
12:51 م | الإثنين 06 مارس 2023
الذهب

الذهب

وافق مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على عدد من القرارات، في مقدمتها إرسال خطاب عاجل للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقترح منظومة ملزمة لحل مشكلة مرتجع الأحجار الكريمة، بناء على ما تلقته الشعبة من آراء ومقترحات للحل وبعد أكثر من 7 جلسات للمناقشة، حضرها أكثر من 35 تاجرا وصانعا للوصول إلى وضع منظومة جديدة سليمة.

قرارات مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات

ووافق مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، على ضم أعضاء جدد من ممثلي منتجي وتجار الفضة للشعبة، ووضع ما تواجهه تلك الصناعة المهمة من مشكلات ضمن أعمال الشعبة، وإيجاد المناخ المناسب لتنميتها، وفق ما صرح به هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة.

وأضاف «جيد» أن مجلس الإدارة يبحث تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والتأمينية الجديدة للأعضاء، والاستفادة من بروتوكولات التعاون التي وقعها الاتحاد العام للغرف التجارية، مع العديد من الجهات التي تقدم خدمات اجتماعية وطبية وتأمينية وتمويلية.

تجارة التجزئة للمشغولات الذهبية والمجوهرات

وأكد أن تجارة التجزئة للمشغولات الذهبية والمجوهرات أحد أهم ركائز سلسة تداول المجوهرات في الأسواق، وهو ما يظهر في التشكيل المتوازن لمجلس إدارة الشعبة، مشيرا إلى أن تجارة التجزئة لها النصيب الأكبر في جدول أعمال الشعبة، وكل الخطوات التي تتخذها لدعم وتطوير إنتاج وتجارة المجوهرات.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.