سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال اليوم الاثنين

أعلنت شعبة الذهب بالغرف التجارية في بيان لها، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الأعيرة المختلفة من المعدن الأصفر سواء جرام 18 أو 24 و22 و18 وغيرها في محال الصاغة اليوم الاثنين الموافق 6 مارس.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة الأخرى في محال الصاغة وأسواق المال وفقا لما ذكره موقع «جولد برايس» الخاص بأسعار المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- عيار 24 سجل 2091 جنيها للبيع، مقابل 2114 جنيهات للشراء.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1830 جنيهًا للبيع، مقابل 1850 جنيها للشراء.

- عيار 18 سجل 1569 جنيهًا للبيع، مقابل 1586 جنيها للشراء.

- عيار 22 سجل 1917 جنيهًا للبيع، مقابل 1938 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، 14.640 جنيها للبيع، و14.800 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

عيار 24 سجل نحو 1,837 جنيها بما يعادل نحو 59.56 دولار.

عيار 21 سجل نحو 1,607 جنيهات بما يعادل نحو 52.12 دولار.

عيار 18 سجل نحو 1,377 جنيها بما يعادل نحو 44.67 دولار.

عيار 14 سجل نحو 1,071 جنيها بما يعادل 34.75 دولار.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 12,856 جنيها بما يعادل نحو416.95 دولار.

سعر كيلو الذهب سجل نحو 1,836,598 جنيه بما يعادل 59,563 دولار.