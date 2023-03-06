أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1840 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في محال الصاغة، اليوم، نتيجة تأثرها بارتباك البورصات العالمية، وفق ما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم مع بداية التداولات الصباحية في محال الصاغة، وبينها سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الأعيرة الأخرى من المعدن الثمين.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

وسجلت أسعار الذهب وبينها عيار 21 في مصر، ما يلي:

- سعر أوقية الذهب 1855 دولارا.

- عيار 24 سجل 2080 جنيها للبيع، مقابل 2103 جنيهات للشراء.

- عيار 21 سجل 1820 جنيهًا للبيع، مقابل 1840 جنيها للشراء.

- عيار 18، سجل 1560 جنيهًا للبيع، مقابل 1577 جنيها للشراء.

-عيار 22، سجل 1907 جنيهًا للبيع، مقابل 1928 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، 14.560 جنيها للبيع، و14.720 جنيها للشراء، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من جانب شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.