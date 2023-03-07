«الزراعة»: الدلتا الجديدة إضافة وعائد جديد للكتلة الزراعية في مصر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مشروع مستقبل مصر يعتبر واحدا من أهم مكونات مشروع الدلتا الجديدة، حيث جرت زراعة حوالي 350 ألف فدان التي تقع جنوب محور الضبعة، ما سيمثل عائدا جديدا وإضافة جديدة للكتلة الزراعية في مصر.

أنقى أنواع الأراضي

وأضاف «القرش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الأرض المقامة عليها مشروع الدلتا الجديدة من أنقى أنواع الأراضي يجوز فيها الزراعة، والمنطقة بها جزء كبير من التربة التحلية، وما تعد فرصا جيدة للزراعة.

ولفت إلى أن محور الضبعة أحيا المنطقة لربط الأسواق الرئيسية في القاهرة والموانئ الرئيسية للتصدير في الساحل والإسكندرية بجانب مطار سفنكس، كما أن هذه الشبكة سهلت وصول المواطنين من الدلتا للمناطق الزراعية الجديدة.

زيادة المساحة الزراعية

وأشار إلى أن الدولة عملت في مجال التنمية الزراعية في أكثر من محور من ضمنها محور زيادة المساحة المنتجة في مصر، ومنذ 2014 بدأت الدولة تتجه للزراعة في أماكن جديدة، وجرى العمل مشروعات في هذا الإطار كان أولها الريف المصري الجديد ومشروعات سيناء والدلتا الجديدة.