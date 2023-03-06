«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي وضع الصعيد في قلب عملية التنمية الحقيقية

شهد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس الحزب، احتفالية كبرى بمناسبة عيد قنا القومي.

نظم الاحتفالية حزب مستقبل وطن بقنا، بحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وكبار العائلات بالمحافظة.

مشروعات حياة كريمة غيرت وجهة الصعيد

وأكد رشاد، أن الرئيس السيسي وضع الصعيد في قلب عملية التنمية الحقيقية، ومشروعات حياة كريمة غيرت وجهة الصعيد وهي المبادرة الأعظم والأكبر لبناء الإنسان.

وأضاف أن قنا واحدة من محافظات صعيد مصر التي وضعها الرئيس على خريطة التنمية والمشروعات القومية؛ إذ تتجاوز فيها تكلفة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية الـ30 مليار جنيه.

تحسين معيشة المواطنين

وأوضح رشاد أن حزب مستقبل وطن يدعم الجهود الرئاسية والحكومية التي تهتم بتحسين معيشة المواطنين في جميع أرجاء الجمهورية، مشيرًا إلى مد جسور التواصل الدائم بين الحزب وقياداته لخدمة أبناء الوطن.

وتابع: «وهو دورنا المجتمعي الذي نعمل دائما على تعزيزه وزيادة قدراتنا وتوجيهها لخدمة مصرنا الغالية».