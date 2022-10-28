رئيس «صرف الإسكندرية»: إعادة استخدام مياه الأمطار في مشروع الدلتا الجديدة

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن توجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي يأتي من أجل راحة المواطنين بمحافظة الإسكندرية، بناء على استراتيجية عمل واضحة ومرحلية، تساهم في الاستفادة القصوى من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.

التغيرات المناخية وعلاقتها بالرياضة

وأضاف «نافع» في كلمته اليوم، خلال مشاركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الملتقى الذي نظمته كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان «التغيرات المناخية وعلاقتها بالرياضة»، أن هناك تحديات واجهت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات السابقة من التوسعات العشوائية والتغيرات المناخية وإلغاء شبكات مياه الأمطار السابقة وتقادم الشبكة.

استيعاب كميات الأمطار الحالية

وأشار إلى الكثافة الواضحة للأمطار في الفترة الماضية على مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على عدم وجود شبكة صرف صحي قادرة على استيعاب كميات الأمطار الحالية التي تتزايد عاما بعد الآخر، وهو ما تبعه إطلاق مشروع فصل مياه الأمطار.

جهود الصرف الصحي لمواجهة الأمطار

واستعرض «نافع» جهود الشركة هذا العام استعدادا لموسم الشتاء القادم من تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق، وما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات وبيارات، و202 محطة رفع ومعالجة وتطهير 86 مصبا هي إجمالي المصبات الموجودة بالمحافظة.

كما أشار «نافع» إلى أعمال المحاكاة التي تتم في بعض الميادين والأنفاق والشوارع الحيوية للتأكد من تطهير الشنايش واستيعاب الشبكة وتطهير المصارف التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه.

ويتم بناء على تقرير الأرصاد في حال عدم استقرار حالة الجو وتوقع سقوط أمطار، نشر ما يزيد عن 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة، استعدادا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية بقدرتها الاستيعابية 1=8 م3/يوم، والتي تعمل على استيعاب الصرف طوال العام بدون أي مشاكل.