محمود محيي الدين: 69% من المصريين لم يسمعوا عن «التغير المناخي» قبل COP27

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، أن الدولة المصرية تعمل على نشر الوعي بشأن قضية التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن قرابة 69% من المصريين لم يسمعوا من قبل عن مصطلح «التغير المناخي»، بحسب استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، قبيل انعقاد «قمة المناخ» بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جاء ذلك في مقال لـ«محيي الدين»، بعنوان: «مبادرة المشروعات الخضراء الذكية كنموذج لتوطين الاستثمارات والتنمية»، والذي نٌشر في العدد الثاني من مجلة «آفاق المناخ»، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي دشنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس.

التصدي لظاهرة التغيرات المناخية

وأشاد بمبادرة المشروعات الخضراء والذكية في مصر، موضحًا أنه بجانب ما تقدمه تلك المبادرة من حلول تُسهم في زيادة الاستثمارات والنمو، لكنها أيضًا تُسهم في نشر الوعي بشأن أهمية وضرورة التصدي للآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، وتمكين الشباب والمرأة والمجتمع بصفة عامة بالمشاركة في مواجهة تلك الظاهرة.

ولفت د. محمود محيى الدين، إلى أنه من المُقرر أن يتم عقد النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية خلال عام 2023، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية والبنوك والقطاع الخاص، وحشد الجهود الوطنية لدعم المشروعات الذكية والخضراء، وتقديم الدعم الفني اللازم لها، وحشد التمويل.

وأشار «رائد المناخ»، إلى أن «المبادرة» تتضمن مساندة وتطوير المشروعات القائمة بالفعل، والإسهام في بداية عمل مشروعات جديدة كنماذج متميزة لتوطين التنمية المستدامة في مصر.

الاستثمارات الذكية الخضراء

وأوضح أن «الاستثمارات الذكية الخضراء»، يُقصد بها الاستثمارات التي تتبنى التحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستدامة، وأنها لها دور هام في برامج الإصلاح الاقتصادي حول العالم، ولعب دور هام لاستعادة وتيرة التنمية والتقدم سواء في البلدان المتقدمة أو النامية أو الأسواق الناشئة.