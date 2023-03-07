أعلى عائد لشهادات بنك مصر مع قرب استحقاق الـ «18%».. تعرف عليه

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة الجديدة لشهر مارس 2023، على الودائع والشهادات والحسابات، وتصدرت شهادة القمة قائمة الشهادات بعائد يصل إلى 17.25%، وذلك قبيل أيام من استحقاق شهادة الـ 18% بعد مرور عام على طرحها.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك مصر على شهادة القمة تكون المدة 3 سنوات ونوع العائد ثابت والحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة، ودورية صرف شهادة القمة «شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي».

أسعار الفائدة من بنك مصر على شهادة القمة

وبالنسبة لمعدل عائد شهادة القمة في بنك مصر يكون 16% شهريا، و16.25% ربع سنوي، و16.50 نصف سنويا، و17.25% سنوي.

شهادات بنك مصر المتنوعة

ويوفر بنك مصر أيضا عددا من الشهادات الأخرى مثل الشهادة الثلاثية ومدتها 3 سنوات بعائد متغير ودورية الصرف شهري وربع سنوي، وشهادات 5 سنوات بعائد ثابت شهريا وسنويا، وشهادات 7 سنوات بعائد ثابت شهري فضلا عن شهادة أمان المصريين.