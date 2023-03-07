احذر كتابة بيانات خاطئة عند الحصول على الرخصة.. العقوبة تصل للحبس

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن سلامة الجميع سواء الركاب أو قائدي السيارات وكذلك المارة، لذلك نص على بعض المخالفات التي لا يجوز ارتكابها حتى لا يتعرض صاحبها إلى عقوبة أو غرامة على حسب نوع المخالفة، ومن بينها إثبات بيانات خاطئة في نماذج أو طلبات الحصول على رخصة.

قانون المرور

​ونص قانون المرور في المادة رقم 75 من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، عقوبة خاصة في حالة «تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون».

مخالفة مرورية

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

ونص قانون المرور، في مخالفات هذه المادة، على أن العقوبة تتضاعف عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال 6 أشهر من ارتكابها أول مرة.