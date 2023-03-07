مطروح تفوز بالمركز الخامس في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، أن وليد حسين زكي الطالب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، حقق المركز الخامس في مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة».

المسابقة المركزية على مستوى الجمهورية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الطالب الفائز، مشيدا بتميزه وتشريفه محافظة مطروح بعد تحقيق المركز المتقدم في المسابقة المركزية علي مستوي الجمهورية.

مراكز متقدمة لمطروح في المسابقات

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في بيان، أن طلاب محافظة مطروح حققوا خلال هذا العام مراكز متقدمة في العديد من المسابقات المركزية والدولية، في إضاءة مشرقة جديدة وإنجاز مشرف يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والإنجازات التي يحققها الطلاب في الأنشطة التربوية في المسابقات المركزية خلال هذا العام.

اهداء الفوز إلى محافظ مطروح

وأهدى وكيل الوزارة الإنجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح، مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.