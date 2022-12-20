أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي على مستوى جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ضرورة التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب والجانب التثقيفي وتنمية المهارات الشخصية لديهم والتمتع بمقومات العقل والوعي والثقافة والمهارات الرياضية والإبداعية، وهي معايير التفضيل بين شخص وآخر، وهي المهارات التي تحرص إدارة الجامعة على التعريف بأهميتها ونشرها وتعزيزها بين الطلاب، انطلاقاً من مسئولياتها في صقل شخصية أبنائها الطلاب ودورها في خلق أجيال متكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

مشاركة ذوي الهمم

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في حفل توزيع جوائز مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة 2022/ 2023، والتي شهدت هذا العام ولأول مرة مشاركة الطلاب من ذوي الهمم، والتي تنظمها سنوياً إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

أسماء الفائزين بالطالب المثالي

وصرح الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن وقائع الحفل تضمنت إعلان نتيجة المسابقة وتكريم الفائزين لهذا العام، بشهادات تكريم ومبالغ مالية، حيث يحصل المركز الأول على مبلغ مالي 5000 جنيه ودرع الجامعة، والمركز الثاني 1000 جنيه، والمركز الثالث 800 جنيه، والمركز الرابع 600 جنيه، وباقي المراكز 200 جنيه لكل طالب.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المسابقة على مستوى الطلبة تضمنت إعلان فوز الطالب أحمد إبراهيم إبراهيم محمد بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بلقب الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة لهذا العام، وحصول الطالب محمود نبيل سمير بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مؤمن محمد رشدي بالفرقة السادسة بكلية الطب.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز سارة حمدي محمود أحمد بالفرقة السادسة بكلية الطب بلقب الطالبة المثالية لهذا العام، وحصلت الطالبة هبة عبد الفتاح عامر بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث الطالبة أروى رشاد زين العابدين بالفرقة الثالثة بكلية التمريض.

المسابقة استمرت عدة أسابيع

وأوضح الدكتور أحمد شريت، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن المسابقة استمرت لمدة عدة أسابيع، وبدأت بتسجيل بيانات الطلاب من شتى كليات الجامعة الراغبين في التقدم للمسابقة، وتشكيل لجنة مختصة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بكليات الجامعة لتقييمهم وفق الشروط المعلنة، والتي تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وانخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، وكذلك المعايير الخاصة بتقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلهامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات.