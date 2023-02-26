«أزهر الشرقية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الطالب المثالي 

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة رعاية الطلاب بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية أنهت التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالي للعام الدراسي 2023/2022، وذلك بعد عقد التصفيات الأولية للمسابقة بكل الإدارات التعليمية.

أسماء الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

وأسفرت النتائج النهائية في المرحلة الإعدادية بنين عن فوز الطالبين نجيب عبد الكريم محمد، من معهد كفر حافظ، وأسامة حامد فتوح، من معهد عمر بن عبد العزيز، وفي المرحلة الإعدادية فتيات، فازت الطالبتان أسماء محمد عبد الله، من معهد فتيات شهداء بحر البقر، ومنة الله الشاذلي أحمد، من معهد فتيات الزقازيق.

وفي المرحلة الثانوية بنين، فاز الطالب عامر عبد الرحمن صلاح، من معهد المشاعلة، والطالب يوسف ماهر السيد، من معهد بنين الزقازيق، وفي المرحلة الثانوية فتيات، فازت الطالبة سعاد محمد عبد البديع، من معهد فتيات شهداء بحر البقر، والطالبة أسماء السيد محمد، من معهد فتيات القرين.

تصعيد الطلاب الفائزين للمنافسة في التصفيات النهائية

من جانبه، أكد السيد الدكتور عبد الله حسين، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه من المقرر تصعيد الطلاب الفائزين للمنافسة في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الجمهورية.

وأشار مسؤول الإعلام بالمنطقة إلى أن معايير المفاضلة تتضمن حسن السير والسلوك، ومقدار حفظ الطالب للقرآن الكريم، بجانب تفوقه الدراسي والمواظبة على الحضور بمقر المعهد ومقدار اشتراك الطالب في الأنشطة المختلفة.