وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع تدريب المُعلمين ويتفقد معسكر مسابقة الطالب المثالي

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تدريب مُعلمي الرياضيات والعلوم على النظام التعليمي الجديد «2.0 Education»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور، كل الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد شاهين، مدير عام إدارة سيدي سالم التعليمية، وفتحي لاشين، وكيل الإدارة، ومحمد عبيدي، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

عقد التدريب بقاعات التدريب بمدرسة اللغات الرسمية

حيث تم عقد التدريب، بقاعات التدريب بمدرسة اللغات الرسمية، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، استكمالاً لخطة التنمية المهنية لمُعلمي الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسي 2022 - 2023، والتدريب يستهدف مُعلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بمصر على النظام التعليمي الجديد «2.0 Education».

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حرص الوزارة على تنمية المُعلمين مهنياً، لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم العالمي والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد معسكر مسابقة الطالب المثالي

وفي سياق آخر، تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معسكر التلميذة والتلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية، «الصف السادس الابتدائي»، والملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين للمرحلتين الإعدادية والثانوية «الصف الأول لكل مرحلة»، المُقام بمدارس النور للمكفوفين بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور أعضاء مكتب التوجيه العام للتربية الاجتماعية بقيادة محمد الدفراوي، الموجه العام، ويُشارك فى المعسكرات ممثلين للإدارات التعليمية، وطالب وطالبة لكل مرحلة، وتُجري خلال المعسكر مسابقة لتصعيد تلميذ وتلميذة عن المرحلة الابتدائية، وطالب وطالبة عن كل من المرحلتين الإعدادية والثانوية، للتصفية على مستوى الجمهورية، ويشترط في المشاركين السمات الشخصية، والتفوق العلمي والمواهب، والقدرات الخاصة، والمشاركة في الأنشطة الطلابية.