أستاذ بجامعة عين شمس: زراعة مشروع الدلتا الجديدة بأحدث التقنيات

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروع «الدلتا الجديدة» يبلغ حوالي 2.2 مليون فدان، مشيرًا إلى أن مشروع «مستقبل مصر» يعتبر نواة «الدلتا الجديدة»، ويزرع فيه حاليًا قرابة 450 ألف فدان، وسيصل إلى ما يقرب من 1.1 مليون فدان.

وتابع «أبواليزيد» أن «الدلتا الجديدة» يتميز بالحداثة في كل العمليات الخاصة في استصلاح الأراضي سواء من بداية تخصيص المشروع بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومراكز البحوث المتخصصة للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية، وهذا ما نتج عنه حدوث قفزات وسرعة لعمليات الاستصلاح الزراعي.

«الدلتا الجديدة» مشروع تنموي متكامل

وأضاف أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن استصلاح الأراضي الزراعية وحصادها يتم عن طريق استخدام أحدث المعدات والطرق، لافتًا إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» يتسم بكونه تنمويًا متكاملًا، أي أنه لا يقف عند نقطة الزراعة فقط، بل أن هناك أماكن إقامة وسكن للعاملين بالمشروع أيضا، متابعًا أنه من المخطط وجود العديد من المدن الصناعية القائمة على الزراعة سواء من ناحية الإنتاج الحيواني أو الغذائي.

مشروع «الدلتا الجديدة» يرتكز على المحاصيل الاستراتيجية

وأشار أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» ارتكز على المحاصيل الاستراتيجية الهامة ذات الصلة بالاستخدام اليومي للمواطن سواء على مستوى الأغذية المباشرة التي يتناولها المواطن أو الصادرات الخارجية أو إنتاج الأعلاف الخاصة بتوفير علف متكامل للإنتاج الحيواني.