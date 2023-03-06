الدلتا للسكر: ننتج 350 ألف طن في الموسم الواحد بخلاف الأعلاف الحيوانية

مع بدء موسم توريد محصول بنجر السكر، تبدأ بشائر الخير بتوفير كميات كبيرة من السكر كأحد أهم السلع الإستراتيجية، إذ يتم زراعة هذا المحصول الإستراتيجي المهم على مساحة تقدر بنحو 650 ألف فدان، بإنتاج من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون طن، ويتزامن توريد بنجر السكر هذا العام مع توريد قصب السكر الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه هذا العام إلى 830 ألف طن سكر بعملية توريد سوف تصل إلى 8 ملايين طن قصب سكر، وقال عادل حسين العضو المنتدب لشركة دلتا السكر، إن مصنع الدلتا بدأ عمله بـ 79 و80 و81 بطاقة إنتاجية 6 آلاف بنجر في اليوم، وحاليًا وصل المصنع إلى 20 ألف و21 الف طن في اليوم، وهو ما ينتج عنه ما يقرب من 3500 طن سكر باليوم.

350 الف طن سكر بالموسم الواحد

وأضاف «حسين»، في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن مصنع الدلتا فقط ينتج بالموسم الواحد ما يقرب من 350 ألف طن سكر و130 ألف طن مولاس و140 ألف طن من لب البنجر الذي يستخدم كأعلاف للحيوانات، مشيرًا إلى أن المزارع يعد شريكا أساسيا في العملية الإنتاجية، وهو ما يدفع مسؤولي المصنع إلى تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، لتوريد محصول البنجر، إضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمزارعين.

تقديم الدعم والحوافز للمزارعين

وتابع العضو المنتدب لشركة دلتا السكر أن الشركات تقوم بتوفير البذور للمزارعين مجانًا، كما أن الشركة هي التي تقوم بدفع تكلفة النقل من وإلى الشركة، كما توفر الشركات للمزارعين بعض المبيدات والمخصبات المجانية، فضلًا عن تقديم الدعم والإرشاد الزراعي، بإرسال المهندسين الزراعيين إلى الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومساعدتهم لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.