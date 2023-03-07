مستوطنون إسرائيليون يدنسون مواقع إسلامية في فلسطين

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم، بلدة «كفل حارس» شمال محافظة «سلفيت»، بشمال غرب الضفة الغربية، ودنسوا مقامات إسلامية.

وقال شهود عيان، إنّ نحو 100 مستوطن اقتحموا البلدة ودنسوا المقامات، وسط حماية جيش الاحتلال.

ولم يكتف المقتحمون بذلك، لكنهم أدوا الطقوس التلمودية في البلدة، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية ضد سكانها الفلسطينيين، تزامنا مع عيد المساخر.

من جانبها، قالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ جنود الاحتلال داهموا بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، واحتجزوا 7 شبان قبل أن يفرجوا عنهم في وقت لاحق.

وقال شهود عيان، إنّه جرى تفتيش عدد كبير من المنازل خلال اقتحام البلدة التي تشهد مواجهات متكررة بين سكانها وقوات الاحتلال والمستوطنين.