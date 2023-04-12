حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم.. دار الإفتاء توضح

خلال شهر رمضان المبارك، يختار الله الصالحين الذين يفارقوا الحياة في هذه الأيام المباركة، منهم من يرحل وهو في صيامه، وتكون نهاية يتمناها الكثيرون، ودليل على تقوى صاحبها، ولكن قد لا يعلم البعض فما هو حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟

حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم

وعن حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنَّه يجوز لولي المتوفي وعليه أيامًا أفطرها من رمضان أو أي أيام من الصيام الواجبة عليه أداؤها، أو صيام أيام نذرها، أن يصومها ويقضيها عنه.

وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: «أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟»، قالت: نعم، قال: «فدين الله عز وجل أحق أن يقضى».

تعرف على حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم

ولتوضيح حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم، قالت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، بحسب الدكتور محمد عبدالسميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، موضحًا أنه من الممكن أن يشترك أقاربه في الصوم عنه، أو إطعام مسكينًا مقابل كل يوم أفطره المتوفي.