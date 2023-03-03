أطول أيام صيام شهر رمضان 2023.. اعرف عدد ساعات صومه

مع قرب شهر رمضان، أعلنت الهيئة العامة للمساحة، عدد ساعات الصيام، وأطول وأقصر يوم صيام لهذا العام 1444هـجرية و2023 ميلادية، وفق ما جاء في إمساكية الشهر الكريم.

وفي السطور التالية، نعرض أطول يوم صيام في شهر رمضان وعدد ساعات الصوم به وفق ما جاء في الإمساكية.

أطول يوم صيام في شهر رمضان

وفق الحسابات الفلكية، فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس على أن ينتهي يوم الخميس 20 أبريل وتبلغ مدته 29 يوما.

ويكون أول يوم رمضان هو أقصر أيام الصوم، حيث تصل عدد ساعات الصيام في حوالي 13 ساعة و59 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

كما يكون أطول أيام صيام رمضان في نهاية الشهر، حيث يصل عدد ساعات الصيام حوالي 14 ساعة و54 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان

وفي السطور التالية نعرض إمساكية شهر رمضان 1444 هـ - 2023

1 رمضان - 23 مارس

فجر 4:39

ظهر 12:10

عصر 3:38

المغرب 6:15

العشاء 7:45

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:38

ظهر 12.09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:38

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:36

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:34

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:33

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:18

عشاء 7:48

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:32

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:19

عشاء 7:49