أسعار فوانيس رمضان 2023 في الأسواق وأون لاين.. حسب الخامات

قبل أيام قليلة من قدوم شهر الصوم، يبدأ المسلمون شراء فوانيس رمضان، لإهدائها لأبنائهم والكبار والصغار أيضا في العائلة، كما يتبادلها الأصدقاء والأحباب فيما بينهم لإدخال البهجة والفرح في قلوبهم ولتكون ذكرى فيما بينهم، لذلك إليكم أسعار فوانيس رمضان 2023.

ونستعرض فيما يلي، أبرز أسعار فوانيس رمضان 2023، وفقا أحمد حسن تاجر فوانيس في حديثه لبوابة «الوطن» لافتا إلى أن الأسعار تختلف حسب النوع والخامات والمنطقة أيضا.

أسعار فوانيس رمضان 2023

وجاءت أسعار فوانيس رمضان 2023، كما يلي:

يتراوح سعر فانوس الصاج الصغير بين 55 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه.

يبلغ سعر الفانوس الصاج كبير الحجم نحو 800 جنيه، وقد يصل إلى 3000 جنيه إذا كانت خاماته مميزة.

يتراوح سعر برطمان فوانيس رمضان الخشبية بين 99 جنيها و150 جنيها حسب حجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس البلاستيك بين 10 جنيهات و65 جنيها.

كما ذكر أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، بعض أسعار الفوانيس، وهي كما يلي:

يصل سعر فانوس بشمعة مزخرف شكل «ذهبي» إلى 180 جنيها.

فانوس معدن اللون برونزي 24 سنتمترا في 12 سنتمترا، بسعر يصل إلى 200 جنيه.

فانوس خشبي تصميم ملون 32 في 15 سم، بسعر يصل إلى 536 جنيها.

فانوس معدني 70 سم، بسعر يصل إلى 590 جنيها.

فانوس من المعدن مع لمبة بسعر يصل إلى 650 جنيها.

فانوس مع شمعة عطرية بسعر 40 جنيها.

يوجد فانوس رمضان للأطفال بأغاني بسعر يصل إلى 137 جنيه.