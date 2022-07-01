ما حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء فوائت رمضان؟.. الإفتاء تجيب

بدأت، أمس، خير أيام العام، ويسعى العباد جاهدين إلى اغتنام فضل هذه الأيام المباركة، فهي خير أيام العام، فيحرصون على طاعة الله عز وجل والاجتهاد في ذلك من خلال الحرص على الفرائض والإكثار من النوافل بقدر المستطاع، ويعد الصيام واحد من أبرز العبادات التي يحرص عليها الكثر من المسلمين في تلك الأيام الكريمة.

الجمع بين النيتين

وعند صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يتساءل البعض حول إمكانية صوم تلك الأيام والجمع بين نيتي قضاء يوم قام العبد بإفطاره في رمضان ونية صوم العشر الأوائل من ذي الحجة، وسبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي، أنه لا مانع من الجمع بين النيتين.

وأوضحت الدار أن قضاء الأيام الفوائت من رمضان هو صيام واجب، وعلى العبد أن يبيت نية صيامه قبل طلوع الفجر، أما صيام العشر الأوائل من ذي الحجة صومها أفضلية، بالتالي قضاء الفوائت من رمضان خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، يكون يكون المسلم بذلك أدرك أفضيلة الصوم في هذه الأيام إن نوى موافقة السنة.

الجمع بين نية صيام عرفة وقضاء فوائت رمضان

كما أكدت دار الإفتاء أن في هذه الحالة يحصل المسلم على ثواب الاثنين معا لأنه بذلك يكون قد شغل اليوم بالعبادة، لافتا إلى أن هذا ما يتبع في مذهب الشافعية وبعض المالكية، وأضافت الدار: «الجمع بين نية صيام نافلة وتعويض فوائت رمضان جائز في كل الحالات، سواء كان صيام الأيام البيض، أو الست من شوال وغيرها، ولا يقتصر فقط على العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي كل الحالات ينال العبد الثوابين».

كما أشارت دار الإفتاء إلى الجمع بين نية صيام يوم عرفة وقضاء الفوائت من شهر رمضان، مؤكدة أنه أمر جائز شرعا ولا حرج فيه، كما أن العبد في هذه الحالة ينال ثواب صيام عرفة وثواب قضاء الأيام التي أفطرها في شهر رمضان.