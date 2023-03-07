غارة إسرائيلية على مطار حلب.. وتحويل رحلات المساعدات إلى دمشق واللاذقية

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدنى فى سوريا، تحويل هبوط طائرات المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي، لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة، حسب ما ذكر التلفزيون السوري اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنّ أضرارا مادية أصابت مطار حلب الدولي وأخرجته عن الخدمة، جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية انطلقت من اتجاه البحر المتوسط.

وقال مصدر أمني سوري، إنّ الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرقي مدينة حلب.