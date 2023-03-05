اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. سوريا بعد الزلزال «كل الجروح لها دوا»
كتب:
محمود البدوي
10:04 م | الأحد 05 مارس 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
- السيسي: أمن واستقرار العراق من الثوابت المصرية
- الرئيس يوجِّه بسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة وفقاً لاحتياجات الشعب الشقيق
- رئيس الوزراء العراقى: مصر نموذج يُحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والتنمية
- خسائر وأضرار طالت البشر والحجر وخلَّفت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى
- سوريا بعد الزلزال «كل الجروح لها دوا»
- «العدل»: إعداد مشروع قانون متكامل لحماية الملكية الفكرية
- «التموين»: المعرض الرئيسي لـ«أهلاً رمضان» خلال أيام والبيع بسعر التكلفة
- «الغرف التجارية»: استقرار أسعار الدواجن وانخفاض «البيض» 18 جنيها
الصفحة الثانية:
- الحكومة: تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس ثابتة دون زيادة
- حملات فى المحافظات لمنع السائقين من رفع الأجرة أو تقسيم خطوط السير
- انتصار السيسي توجه التحية لعظيمات مصر فى يوم المرأة
- «المالية»: جاهزون لتحويل مصر إلى مركز عالمى للإنتاج والتصدير
- «الزراعة» تعلن أسعار تقاوى الأرز والذرة لموسم 2023
- «الصحة»: فحص وتوعية 33.8 مليون سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة»
- «الثقافة»: تحويل منزل «العقاد» بأسوان لمزار سياحى
- منظمة العمل العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة
- «إبرام وميرنا».. زوجان قبطيان يصنعان الفوانيس على أنغام الترانيم وأغانى رمضان
الصفحة الثالثة:
- سوريا بعد الزلزال «كل الجروح لها دوا»
- خسائر وأضرار طالت البشر والحجر وخلّفت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى
الصفحة الرابعة:
- حكايات الخارجين من «جحيم الزلزال»
- «ولاء»: «الموت تحت الأنقاض أكثر رعباً من الحرب»
- «نسرين»: «سميت ابنتى سلام بعد نجاتنا من الشظايا والانهيارات»
- شذى الموعى: شاهدت عشرات المبانى تتساقط على الأرض كأحجار الدومينو
- كاتب سورى: مصر لم تعاملنا أبداً كلاجئين وإنما كـ«أصحاب مكان»
الصفحة الخامسة:
- اللاذقية تلملم جراحها بعد 28 يوما من «الألم والدموع»
- «بشرى» توجه استغاثة للعالم: ارفعوا العقوبات.. الزلزال دمر كل شىء
- مسئول «إطفاء حلب»: كنا نسمع الاستغاثات ولا نعرف مصدرها
الصفحة السادسة:
- الحكومة تستعين بمقترحات 22 خبيراً لمناقشة خارطة مستقبل الاقتصاد الوطنى والنهوض به فى مواجهة الأزمات العالمية
- غداً.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية
الصفحة السابعة:
- مباحثات «مصرية- عراقية» لتفعيل مذكرات التفاهم الثنائية خلال شهرين.. وبدء تنفيذ مشروعات إعادة إعمار العراق
- «التخطيط» تطلق الدفعة الثانية من برنامج التعليم التنفيذى بـ«شيكاغو»
- فاروق الباز: المياه الجوفية محدودة بمصر ولا تكفى للزراعة
- تعاون بين «البيئة واليونيسكو» للحفاظ على تراث سكان المحميات
- سفير نيبال بالقاهرة: جهات عالمية عديدة تتجه للاستثمار على أرض مصر
- «على نار هادئة».. مقال للدكتور محمود خليل
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- لا وقت لالتقاط الأنفاس.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب.. «كولر» يدرس إراحة الأساسيين.. وأيمن أشرف يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء
- طوارئ فى الزمالك.. غموض موقف «شيكابالا وجابر» قبل 24 ساعة من مواجهة الترجى.. وأمير مرتضى للاعبين: التاريخ لن يرحمكم
- «الضحايا الـ4».. محمد صلاح يطلب تدعيمات جديدة.. و«فيرمينو» آخر الراحلين
- مواجهات تحسين المراكز.. المحلة ضيفا على الداخلية.. وصدام خارج التوقعات بين المصري والطلائع