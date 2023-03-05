اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. سوريا بعد الزلزال «كل الجروح لها دوا»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- السيسي: أمن واستقرار العراق من الثوابت المصرية

- الرئيس يوجِّه بسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة وفقاً لاحتياجات الشعب الشقيق

- رئيس الوزراء العراقى: مصر نموذج يُحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والتنمية

- خسائر وأضرار طالت البشر والحجر وخلَّفت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى

- سوريا بعد الزلزال «كل الجروح لها دوا»

- «العدل»: إعداد مشروع قانون متكامل لحماية الملكية الفكرية

- «التموين»: المعرض الرئيسي لـ«أهلاً رمضان» خلال أيام والبيع بسعر التكلفة

- «الغرف التجارية»: استقرار أسعار الدواجن وانخفاض «البيض» 18 جنيها

الصفحة الثانية:

- الحكومة: تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس ثابتة دون زيادة

- حملات فى المحافظات لمنع السائقين من رفع الأجرة أو تقسيم خطوط السير

- انتصار السيسي توجه التحية لعظيمات مصر فى يوم المرأة

- «المالية»: جاهزون لتحويل مصر إلى مركز عالمى للإنتاج والتصدير

- «الزراعة» تعلن أسعار تقاوى الأرز والذرة لموسم 2023

- «الصحة»: فحص وتوعية 33.8 مليون سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة»

- «الثقافة»: تحويل منزل «العقاد» بأسوان لمزار سياحى

- منظمة العمل العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة

- «إبرام وميرنا».. زوجان قبطيان يصنعان الفوانيس على أنغام الترانيم وأغانى رمضان

الصفحة الثالثة:

- سوريا بعد الزلزال «كل الجروح لها دوا»

- خسائر وأضرار طالت البشر والحجر وخلّفت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى

الصفحة الرابعة:

- حكايات الخارجين من «جحيم الزلزال»

- «ولاء»: «الموت تحت الأنقاض أكثر رعباً من الحرب»

- «نسرين»: «سميت ابنتى سلام بعد نجاتنا من الشظايا والانهيارات»

- شذى الموعى: شاهدت عشرات المبانى تتساقط على الأرض كأحجار الدومينو

- كاتب سورى: مصر لم تعاملنا أبداً كلاجئين وإنما كـ«أصحاب مكان»

الصفحة الخامسة:

- اللاذقية تلملم جراحها بعد 28 يوما من «الألم والدموع»

- «بشرى» توجه استغاثة للعالم: ارفعوا العقوبات.. الزلزال دمر كل شىء

- مسئول «إطفاء حلب»: كنا نسمع الاستغاثات ولا نعرف مصدرها

الصفحة السادسة:

- الحكومة تستعين بمقترحات 22 خبيراً لمناقشة خارطة مستقبل الاقتصاد الوطنى والنهوض به فى مواجهة الأزمات العالمية

- غداً.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

الصفحة السابعة:

- مباحثات «مصرية- عراقية» لتفعيل مذكرات التفاهم الثنائية خلال شهرين.. وبدء تنفيذ مشروعات إعادة إعمار العراق

- «التخطيط» تطلق الدفعة الثانية من برنامج التعليم التنفيذى بـ«شيكاغو»

- فاروق الباز: المياه الجوفية محدودة بمصر ولا تكفى للزراعة

- تعاون بين «البيئة واليونيسكو» للحفاظ على تراث سكان المحميات

- سفير نيبال بالقاهرة: جهات عالمية عديدة تتجه للاستثمار على أرض مصر

- «على نار هادئة».. مقال للدكتور محمود خليل

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- لا وقت لالتقاط الأنفاس.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب.. «كولر» يدرس إراحة الأساسيين.. وأيمن أشرف يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

- طوارئ فى الزمالك.. غموض موقف «شيكابالا وجابر» قبل 24 ساعة من مواجهة الترجى.. وأمير مرتضى للاعبين: التاريخ لن يرحمكم

- «الضحايا الـ4».. محمد صلاح يطلب تدعيمات جديدة.. و«فيرمينو» آخر الراحلين

- مواجهات تحسين المراكز.. المحلة ضيفا على الداخلية.. وصدام خارج التوقعات بين المصري والطلائع