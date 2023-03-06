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قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول آثار الزلزال المدمر على سوريا

كتب:

هاجر عمر
10:25 ص | الإثنين 06 مارس 2023
برنامج «هذا الصباح»يبرز تقرير «الوطن»حول آثار الزلزال المدمر على سوريا

برنامج «هذا الصباح»يبرز تقرير «الوطن»حول آثار الزلزال المدمر على سوريا

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بـ«سوريا بعد الزلزال المدمر» والذي جاء بعنوان «سوريا بعد الزلزال.. كل الجروح لها دوا».

حكايات من تحت أنقاض الزلزال المدمر بسوريا

وكانت جريدة «الوطن» قد نشرت في عددها الصادر صباح اليوم ملفًا عن سوريا رصدت به حكايات من تحت أنقاض الزلزال المدمر بسوريا، كما رصد إشادة من كاتب سوري بموقف القاهرة الداعم لسوريا، واستضافة مصر للسوريين كأنهم أصحاب مكان وليسوا لاجئين كما فعلت بعض الدول. 

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