«دفاع النواب» تهنئ السيسي والقوات المسلحة بـ«يوم الشهيد»: نبراساً للتضحية

هنأ اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق بعد غد الخميس 9 مارس، مؤكّداً أنَّ هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن، سيظل نبراساً نستلهم منه روح التضحية والفداء.

تهنئة دفاع النواب

وأضاف وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنَّ شهداء الوطن سيظلون خالدون في القلوب، وأن دمائهم أصبحت رافداً ومعلولا تبنى به الأوطان وتحقق به الأمن والأمان، وأنهم سطروا ملحمة في حب الوطن، وبذلوا أرواحهم في أنبل المعارك واجل الحروب الذي تجسدت فيها معانى الشرف والبطولة.

وتابع وكيل دفاع النواب، أنَّ دماء الأبطال التي ارتوت بها أرض الفيروز ستظل تسقي شجرة الاستقرار فيها، وتنبت ثمرة الحياة الآمنة المطمئنة في كل ربوع الوطن.

وشدد اللواء المصري، على أنَّ التاسع من شهر مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في عام 1969م في ارض القتال، سيظل محفور في وجدان هذا الوطن عنواناً لأشرف معاني التضحية والفداء.

التحية لدماء الأبطال

ووجه وكيل لجنة دفاع النواب التحية لدماء الابطال من شهداء القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، الذين يقدمون كل يوم وعلى مر العصور أبطالًا ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء، والتحية لكل شهداء الوطن من كل المدنيين والاطقم الطبية ممن قدموا حياتهم فداءً لهذا الوطن الغالي.